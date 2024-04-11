Бояринцев назвал тренера, который сейчас нужен «Спартаку»

Бывший игрок московского «Спартака» Денис Бояринцев считает, что Станислав Черчесов мог бы исправить ситуацию в стане «красно-белых».

«Черчесов является идеальной фигурой для «Спартака». Станислав Саламович - тот специалист, который нужен «Спартаку» в данный момент, чтобы выбраться из ситуации, куда попала команда», - передает слова Бояринцева «Чемпионат».

После 22 туров чемпионата России «Спартак» набрал 35 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. Подопечные Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на девять очков. В следующем матче «красно-белые» встретятся с «Сочи» 13 апреля.