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Агент игрока «Ростова»: «Роналдо продолжит праздновать голы в стиле Криштиану»

11 Апреля 2024 • 12:46 Комментировать
Факел
...
Ростов
14.04 16:45

Хулио Сезар Гранха, агент нападающего «Ростова» Роналдо, рассказал, что бразилец намерен праздновать свои голы в стиле знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду.

«Роналдо всегда праздновал свои голы таким образом. И продолжит это делать», — цитирует Гранху «РБ Спорт».

Напомним, Роналдо прошёл в «Ростов» минувшей зимой из софийского «Левски» за 2 миллиона евро.

В составе южан 23-летний футболист успел провести шесть матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

После 22 туров РПЛ «Ростов» расположился на девятом месте в турнирной таблице, сумев набрать 31 очко.

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Евро-Футбол.Ру,
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