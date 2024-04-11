Канчельскис: «Спартак», назначьте Мостового, он ничем не хуже Абаскаля»

Экс-игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с представителями СМИ посоветовал нового главного тренера для московского «Спартака».
«Спартак», назначьте Мостового главным тренером. Вы даете шанс Абаскалю, почему бы не дать его Александру? Мостовой ничем не хуже Гильермо! И хуже в «Спартаке» с ним не будет, я уверен», - приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».
Абаскаль занимает пост главного тренера «Спартака» с лета 2022 года. Его контракт истекает в конце сезона-2024/2025. После 22 туров чемпионата России «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице.
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