Канчельскис: «Спартак», назначьте Мостового, он ничем не хуже Абаскаля»

«Спартак», назначьте Мостового главным тренером. Вы даете шанс Абаскалю, почему бы не дать его Александру? Мостовой ничем не хуже Гильермо! И хуже в «Спартаке» с ним не будет, я уверен», - приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».