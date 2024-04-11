Сперцян: «Нам всем нужно время, чтобы приспособиться к тому, что требует Мусаев»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о выступлениях под руководством Мурада Мусаева, который возглавил команду в марте, сменив на этом посту сербского специалиста Владимира Ивича.

Напомним, под руководством Мусаева «быки» успели провести две игры, сыграв вничью с «Локомотивом» (1:1) и сумев обыграть «Пари НН» (4:3).

«Нам всем нужно время, чтобы приспособиться и делать то, что требует тренер. С «Пари НН» что‑то получалось, что‑то нет, но мы все вместе движемся в одном направлении», — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

После 22 туров РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на одно очко. Очный матч этих команд состоится уже 13 апреля. Начало — в 17:00 по московскому времени.