Бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» подверг критике форварда «Спартака» Манфреда Угальде.

«Угальде, которого взяли за баснословные деньги для нашего чемпионата, по тем матчам, которые сыграл, вообще не оправдывает ожидания и вложенные средства. Мне кажется, слишком переплаченный. Где его откопали за такие деньги? Если бы он стоил 3-4 млн евро, тогда ладно. Но он около 13 млн?» - сказал Дьяков.

21-летний костариканец перешёл в «Спартак» из «Твенте» в зимнее трансферное окно. Стоимость трансфера составила 13 млн евро. Угальде за «Спартак» успел сыграть шесть матчей, в которых забил один гол.