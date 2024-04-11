Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков – об Угальде: «Вообще не оправдывает ожидания и вложенные средства» эксклюзив

11 Апреля 2024 • 15:00 Комментировать

Бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» подверг критике форварда «Спартака» Манфреда Угальде.

«Угальде, которого взяли за баснословные деньги для нашего чемпионата, по тем матчам, которые сыграл, вообще не оправдывает ожидания и вложенные средства. Мне кажется, слишком переплаченный. Где его откопали за такие деньги? Если бы он стоил 3-4 млн евро, тогда ладно. Но он около 13 млн?» - сказал Дьяков.

21-летний костариканец перешёл в «Спартак» из «Твенте» в зимнее трансферное окно. Стоимость трансфера составила 13 млн евро. Угальде за «Спартак» успел сыграть шесть матчей, в которых забил один гол.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виталий Дьяков РПЛ Манфред Угальде ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Три игрока «Манчестер Сити» не полетят в Мадрид на матч с «Реалом» Стало известно, кто в «Спартаке» выступает за немедленное увольнение Абаскаля Гвардиола высказался о ничьей 3:3 с «Реалом» Гвардиола назвал одно преимущество «Манчестер Сити» над «Реалом» «ПСЖ» хочет подписать звезду «Барселоны» с ценником в 1 миллиард евро Хвичу хочет купить европейский суперклуб Мостовой спрогнозировал точный счёт в матче «Реал» - «Манчестер Сити» Киммих договорился с английским топ-клубом Замена Салаху: «Ливерпуль» отобрал трёх дорогостоящих кандидатов Фелиш назвал лучшего нападающего мира - это не Холанн
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» Искусственный интеллект высчитал, в каком году «Зенит» выиграет Лигу чемпионов Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ
Спортивные новости
Крикунов: «Не скажу, что у «Металлурга» зелёный свет по дороге в финал» Хачанов победил Медведева на турнире в Монте-Карло Вайсфельд объяснил причину успеха «Автомобилиста» Кожевников оценил работу Никитина в «Локомотиве» Крикунов назвал фаворита в паре «Металлурга» и «Автомобилиста» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Апреля
15:24 · Россия. Премьер-лига
Черданцев прокомментирует битву лидеров РПЛ, а Шнякин отработает на дерби
15:22 · Россия. Премьер-лига
Агент Тюкавина: «Европа? Никогда не говори никогда»
15:14 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Чавес умеет завершать атаки»
15:07 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков: «В матче с «Зенитом» «Краснодару» показывать открытый футбол не стоит»
14:50 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «В матче «Локомотив» – ЦСКА многое будет зависеть от мастерства футболистов»
14:48 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Я согласен, что Семак — русский Фергюсон»
14:41 · Россия. Премьер-лига
Сенников: Если Дзюба вернётся, то усилит «Локомотив» в дерби с ЦСКА
14:37 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Было бы интересно посмотреть на Карпина в Европе»
14:32 · Россия. Премьер-лига
Генич объяснил, почему выбрал Карпина лучшим тренером РПЛ в марте
14:24 · Россия. Премьер-лига
Григорян сравнил «Ростов» Карпина с «Ливерпулем» 2
14:21 · Россия. Премьер-лига
Горовой: «Зенит» находится в лучшем состоянии, чем «Краснодар»
14:14 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «Промес делал разницу, а сейчас в «Спартаке» все на одном уровне»
13:52 · Россия. Премьер-лига
Колыванов ответил, заслуженно ли Карпин признан лучшим тренером марта в РПЛ
13:44 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: Если «Сочи» обыграет «Спартак», то у них появится шанс
13:25 · Россия. Премьер-лига
Семак ответил, сыграет ли Фернандес с «Краснодаром»
Все новости
Рекомендуем