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В «Пари НН» рассказали, когда Марадишвили перенесёт операцию

11 Апреля 2024 • 12:11 Комментировать
Оренбург
...
Пари НН
14.04 12:00

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что сегодня, 11 апреля, полузащитник нижегородской команды Константин Марадишвили перенесёт операцию.

Ранее сообщалось, что 24-летний футболист больше не сможет помочь своей команде в текущем сезоне, так как порвал крестообразную связку колена по ходу матча 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:4).

«Сегодня Константину предстоит операция в Германии. Через 2–3 дня он вернётся, если всё пройдёт штатно. Всю реабилитацию он будет проходить в России, в Нижнем Новгороде», — цитирует гендиректора «Матч ТВ».

Напомним, права на Марадишвили принадлежат «Локомотиву», а за «Пари НН» он выступает на правах аренды. В текущем сезоне в составах двух этих команд полузащитник провёл в общей сложности 17 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.

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