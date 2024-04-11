В «Пари НН» рассказали, когда Марадишвили перенесёт операцию

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что сегодня, 11 апреля, полузащитник нижегородской команды Константин Марадишвили перенесёт операцию.

Ранее сообщалось, что 24-летний футболист больше не сможет помочь своей команде в текущем сезоне, так как порвал крестообразную связку колена по ходу матча 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:4).

«Сегодня Константину предстоит операция в Германии. Через 2–3 дня он вернётся, если всё пройдёт штатно. Всю реабилитацию он будет проходить в России, в Нижнем Новгороде», — цитирует гендиректора «Матч ТВ».

Напомним, права на Марадишвили принадлежат «Локомотиву», а за «Пари НН» он выступает на правах аренды. В текущем сезоне в составах двух этих команд полузащитник провёл в общей сложности 17 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.