Ледяхов выбрал идеального тренера для «Спартака»

Бывший игрок московского «Спартака» Игорь Ледяхов назвал тренера, который гарантированно поднимет «красно-белых». Его выбор пал на экс-наставника сборной России Станислава Черчесова.

«Это наш, российский специалист, который всей своей работой и заслугами заслужил это. Думаю, что это идеальная кандидатура для «Спартака», - приводит слова Ледяхова «Чемпионат».

С лета 2022 года пост рулевого «народной команды» занимает испанец Гильермо Абаскаль. Под его руководством «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Черчесов сейчас находится без работы. Его последним клубом был венгерский «Ференцварош».