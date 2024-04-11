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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ледяхов выбрал идеального тренера для «Спартака»

11 Апреля 2024 • 12:10 Комментировать

Бывший игрок московского «Спартака» Игорь Ледяхов назвал тренера, который гарантированно поднимет «красно-белых». Его выбор пал на экс-наставника сборной России Станислава Черчесова.

«Это наш, российский специалист, который всей своей работой и заслугами заслужил это. Думаю, что это идеальная кандидатура для «Спартака», - приводит слова Ледяхова «Чемпионат».

С лета 2022 года пост рулевого «народной команды» занимает испанец Гильермо Абаскаль. Под его руководством «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Черчесов сейчас находится без работы. Его последним клубом был венгерский «Ференцварош».

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Спартак Москва Игорь Ледяхов Станислав Черчесов ещё теги
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