Шикунов назвал трёх идеальных тренеров для «Спартака»

Экс-спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о возможной смене главного тренера в московском клубе.
«Для меня идеальными тренерами из российских являются Карпин, Бердыев и Черчесов. Это серьёзные тренеры. Сложность заключается в том, как в руководстве сработаются с новым специалистом», - передает слова Шикунова «Чемпионат».
Напомним, что в настоящий момент пост главного тренера «Спартака» занимает испанский специалист Гильермо Абаскаль. Контракт между сторонами истекает летом 2025 года. После 22 туров «красно-белые» занимают шестое место в таблице РПЛ.
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