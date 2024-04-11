Агент Кабелла: «В ближайшее время возвращение Реми в Россию вряд ли возможно»

Энтони Федон, агент бывшего полузащитника «Краснодара» Реми Кабелла, в настоящий момент выступающего за «Лилль», высказался о возможном возвращении своего клиента в Россию.

Напомним, француз Кабелла выступал за «Краснодар» в период с 2019 по 2021 год, после чего вернулся на родину, где сначала представлял «Монпелье», а затем и «Лилль».

«В ближайшее время возвращение Реми в Россию вряд ли возможно. Такой вариант не рассматривается», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 34-летний Кабелла провёл за «Лилль» 31 матч, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Франции в 4 миллиона евро.