Черчесов: «Когда меня ждать в работе? Ну, подождите»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, находящийся в настоящий момент без работы, высказался о своём будущем.

Ранее сообщалось, что Черчесов может возглавить московский «Спартак», так как в последнее время появляется всё больше слухов о возможной отставке нынешнего наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Когда меня ждать в работе? Ну, подождите», — цитирует Черчесова «РБ Спорт».

Напомним, последним клубом российского специалиста был венгерский «Ференцварош», который он покинул летом прошлого года. Ранее именитый специалист также возглавлял «Спартак», «Динамо», «Легию» и национальную сборную России.