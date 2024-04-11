Игрок «Краснодара» Кади готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Карабах»

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес хочет вернуться в «Карабах», за который он уже выступал в период с 2021 по 2022 год.

По информации «РБ Спорт», ради перехода в азербайджанский клуб бразильский футболист готов пойти на снижение зарплаты. Ожидается, что в «Карабахе» Кади будет зарабатывать около 1,2 миллиона евро, что ниже его зарплаты в «Краснодаре» (1,7 миллиона).

В текущем сезоне Кади провёл за «Краснодар» 26 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 3,5 миллиона евро.

После 22 туров РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на одно очко. До конца сезона командам осталось провести по восемь матчей.