Личка не верит в проклятие «Динамо»

«Динамо» не может выиграть чемпионский титул не из-за наложенного на него проклятия, уверен главный тренер «бело-голубых» Марцел Личка.

«Динамо» не проклято. У нас ещё игра с «Краснодаром», игра с «Зенитом» дома. Всё начинается в воскресенье, когда мы сыграем с «Уралом», - приводит слова чешского специалиста телеканал «Матч ТВ».

При этом недавно Личка оценил вероятность победы своей команды в текущем сезоне РПЛ как весьма низкую, поскольку конкуренты в лице «Зенита» и Краснодара» уже сформировали небольшой отрыв.

В своём последнем матче «Динамо» проиграло «Спартаку» из-за ошибок голкипера Игоря Лещука.