Тельнов: «Зенит» постарается сыграть с «Краснодаром» осторожно»

Кинопродюсер Вячеслав Тельнов поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

По мнению эксперта, в предстоящей встрече «Зенит» постарается сыграть осторожно, так как ничья будет на руку «сине-бело-голубым».

«Зенит» постарается сыграть осторожно, чтобы не потерять преимущество в таблице. Может, будет ничья 1:1. А потом, понятное дело, «Краснодар» потеряет очки, петербуржцы наберут и снова станут чемпионами», — цитирует Тельнова «РБ Спорт».

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится 13 апреля на домашней арене южан. Начало этой игры запланировано на 17:00 по московскому времени.