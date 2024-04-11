Агент сообщил о состоянии Дугласа перед матчем с «Краснодаром»

Представитель футбольного агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас в разговоре с журналистами высказался о состоянии защитника петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса в преддверии центрального матча 24-го тура Премьер-лиги с «Краснодаром».

«Ничего серьезного, у него нет травмы», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что бразильский защитник пропустил поединок 23-го тура чемпионата России против калининградской «Балтики» (1:0). Матч с «Краснодаром» состоится в субботу, 13 апреля.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги 30-летний футболист провел 21 встречу, отметившись двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.