Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Очередной ноунейм в «Спартаке»: Кто такой Паскаль Янсен, которого сватают в Москву

11 Апреля 2024 • 10:21 Комментировать (1)

В последние дни активно идут разговоры, что Гильермо Абаскаль вот-вот покинет свой пост, а его место займёт Паскаль Янсен. В «Спартаке» это опровергают, но это не повод не узнать о том, кто такой нидерландский специалист.

Тест Мостового не проходит

Паскаль Янсен не играл в футбол на профессиональном уровне, так что тест Александра Мостового нидерландский специалист точно не проходит. Янсен в этом смысле схож с Гильермо Абаскалем. Янсен тоже тренировался на детско-юношеском уровне, но травма помешала реализоваться.

Интересно, что Янсен родился в Лондоне в семье нидерландского музыканта и английской певицы. Однако футбольную карьеру он пытался построить на родине, где занимался в академиях «АЗ», «Аякса», «Харлема» и «Телстара».

Долгий путь к самостоятельной тренерской работе

Быстро распрощавшись с мечтами об игровой карьере, Янсен стал тренировать. Уже в 20 лет он стал работать с молодежью в «Харлеме». Спустя пять лет Янсен стал помощником соотечественника Ринуса Исраэла в «Аль-Джазире» и «Аль-Вахде» из ОАЭ.

Следующие десять лет Янсен провёл на административных ролях в «Витессе» и «Спарте» из Роттердама, после чего в последней вернулся к тренерской работе, где был ассистентом Мишеля Вонка. В 2013-м он возглавил команду ПСВ до 19 лет, а через два года и до 21 («Йонг ПСВ»).

Прорыв в карьере Янсена случился в «АЗ». Сначала он стал помощником Йона ван дер Брома, а затем и сменившего его Арне Слота. Когда же последнего уволили, то в декабре 2020-го в 47 лет Янсен наконец-то получил пост главного тренера команды.

Работа в «АЗ»

Янсен подхватил клуб из Алкмара в середине сезона-2020/21, занял с командой третье место и пробился в квалификацию Лиги Европы. Правда, в отборе во второй по значимости еврокубков «АЗ» проиграл «Селтику» и отправился в Лигу конференций, где в 1/8 вылетел от «Будё-Глимта». В чемпионате коллектив стал пятым, но уверенно выступил в плей-офф и завоевал место в Лиге конференций. Кроме того, «АЗ» добрался до полуфинала Кубка Нидерландов, проиграв «Аяксу».

В минувшем сезоне «АЗ» стал четвёртым в чемпионате и добрался до полуфинала Лиги конференций, где уступил будущему победителю «Вест Хэму». Причём по пути коллектив из Алкмара расправился с «Лацио». Текущий сезон у Янсена получился неудачным. В Лиге конференций «АЗ» не вышел из группы, пропустив вперёд в том числе варшавскую «Легию». В чемпионате коллектив из Алкмара боролся за привычное четвёртое место, а последним матчем Янсена стала игра Кубка Нидерландов, в которой «АЗ» лишь в серии пенальти сумел обыграть скромный «Квик Бойз».

Чем Янсен мог привлечь «Спартак»

Вряд ли 51-летний специалист мог привлечь тактикой. Янсена нельзя отнести к прогрессивным тренерам. Он догматично использовал в «АЗ» 4-3-3 с двумя футболистами более оборонительного характера в середине поля и одним ярко выраженным форвардом. В целом это очень похоже на ту модель, которую использует Абаскаль в «Спартаке».

Однако Янсен может быть интересен «Спартаку» с другой точки зрения. Нидерландский специалист хорошо умеет играть с молодежью. Под его руководством раскрылись Тиджани Рейндерс, Милош Керкеш, Йеспер Карлссон, Сэм Бёкема, которых минувшим летом «АЗ» продал вместе почти за 60 миллионов евро!

Сам Янсен в интервью говорит, что ему интересно работать с молодыми игроками и развивать их. Кажется, что именно этими качествами нидерландец и мог привлечь руководство «красно-белых».

Президент УЕФА высказался об отстранении России: «Другого выхода не было»

Два клуба из Европы интересуются нападающим «Спартака»

Роман Андреев

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РПЛ Паскаль Янсен ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
One Live
11 Апреля 2024 в 11:01
Зачем так много букв - и так ясно, что в Спартаке руководство клуба делает деньги и не особо думает о футболе!
Три игрока «Манчестер Сити» не полетят в Мадрид на матч с «Реалом» Стало известно, кто в «Спартаке» выступает за немедленное увольнение Абаскаля Только два варианта: Куда перейдёт Холанн из «Манчестер Сити» Гвардиола высказался о ничьей 3:3 с «Реалом» Гвардиола назвал одно преимущество «Манчестер Сити» над «Реалом» «ПСЖ» хочет подписать звезду «Барселоны» с ценником в 1 миллиард евро Хвичу хочет купить европейский суперклуб Мостовой спрогнозировал точный счёт в матче «Реал» - «Манчестер Сити» Киммих договорился с английским топ-клубом Фелиш назвал лучшего нападающего мира - это не Холанн
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» Искусственный интеллект высчитал, в каком году «Зенит» выиграет Лигу чемпионов Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ
Спортивные новости
Медведев расправился с Монфисом и сыграет с Хачановым в третьем круге турнира в Монте-Карло «Автомобилист», проигрывая по ходу матча 0:3, выиграл у «Металлурга» и сравнял счёт в серии Джокович разгромил Сафиуллина во втором круге турнира в Монте-Карло Крикунов: «Молодым нужно доверять! Когда они раскроются, то это станет фундаментом команды не на один год» Каменский рассказал, как на игру «Локомотива» повлияет уверенная победа в полуфинале КХЛ над «Трактором» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Апреля
11:23 · Россия. Премьер-лига
Агент Кабелла: «В ближайшее время возвращение Реми в Россию вряд ли возможно»
11:06 · Россия. Премьер-лига
Черчесов: «Когда меня ждать в работе? Ну, подождите»
10:49 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Краснодара» Кади готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Карабах»
10:45 · Россия. Премьер-лига
Личка не верит в проклятие «Динамо»
10:30 · Россия. Премьер-лига
Тельнов: «Зенит» постарается сыграть с «Краснодаром» осторожно»
10:29 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил о состоянии Дугласа перед матчем с «Краснодаром»
10:15 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов — об игре «Спартака» в матче с «Динамо»: «Удручающее зрелище»
10:04 · Россия. Премьер-лига
Есипов нашёл пользу в отстранении клубов РПЛ от еврокубков
09:35 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака»: «Абаскаль не соответствует уровню клуба»
09:11 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов отметил заслуги Федуна перед «Спартаком»
08:33 · Россия. Премьер-лига
Кобелев оценил вклад Ивича в результаты «Краснодара»
03:22 · Россия. Премьер-лига
​«Ротор» может сыграть со «Спартаком» на 95-летие клуба
10 Апреля
22:59 · Россия. Премьер-лига
Деменко: Если Абаскаля дальше терпеть в «Спартаке», то придётся до 2025 года
22:35 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» заинтересовал один из лучших голкиперов Первой лиги слухи
21:46 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Факела» Мастерной: «Ташуев умеет найти правильные слова»
Все новости
Рекомендуем