Очередной ноунейм в «Спартаке»: Кто такой Паскаль Янсен, которого сватают в Москву

В последние дни активно идут разговоры, что Гильермо Абаскаль вот-вот покинет свой пост, а его место займёт Паскаль Янсен. В «Спартаке» это опровергают, но это не повод не узнать о том, кто такой нидерландский специалист.

Тест Мостового не проходит

Паскаль Янсен не играл в футбол на профессиональном уровне, так что тест Александра Мостового нидерландский специалист точно не проходит. Янсен в этом смысле схож с Гильермо Абаскалем. Янсен тоже тренировался на детско-юношеском уровне, но травма помешала реализоваться.

Интересно, что Янсен родился в Лондоне в семье нидерландского музыканта и английской певицы. Однако футбольную карьеру он пытался построить на родине, где занимался в академиях «АЗ», «Аякса», «Харлема» и «Телстара».

Долгий путь к самостоятельной тренерской работе

Быстро распрощавшись с мечтами об игровой карьере, Янсен стал тренировать. Уже в 20 лет он стал работать с молодежью в «Харлеме». Спустя пять лет Янсен стал помощником соотечественника Ринуса Исраэла в «Аль-Джазире» и «Аль-Вахде» из ОАЭ.

Следующие десять лет Янсен провёл на административных ролях в «Витессе» и «Спарте» из Роттердама, после чего в последней вернулся к тренерской работе, где был ассистентом Мишеля Вонка. В 2013-м он возглавил команду ПСВ до 19 лет, а через два года и до 21 («Йонг ПСВ»).

Прорыв в карьере Янсена случился в «АЗ». Сначала он стал помощником Йона ван дер Брома, а затем и сменившего его Арне Слота. Когда же последнего уволили, то в декабре 2020-го в 47 лет Янсен наконец-то получил пост главного тренера команды.

Работа в «АЗ»

Янсен подхватил клуб из Алкмара в середине сезона-2020/21, занял с командой третье место и пробился в квалификацию Лиги Европы. Правда, в отборе во второй по значимости еврокубков «АЗ» проиграл «Селтику» и отправился в Лигу конференций, где в 1/8 вылетел от «Будё-Глимта». В чемпионате коллектив стал пятым, но уверенно выступил в плей-офф и завоевал место в Лиге конференций. Кроме того, «АЗ» добрался до полуфинала Кубка Нидерландов, проиграв «Аяксу».

В минувшем сезоне «АЗ» стал четвёртым в чемпионате и добрался до полуфинала Лиги конференций, где уступил будущему победителю «Вест Хэму». Причём по пути коллектив из Алкмара расправился с «Лацио». Текущий сезон у Янсена получился неудачным. В Лиге конференций «АЗ» не вышел из группы, пропустив вперёд в том числе варшавскую «Легию». В чемпионате коллектив из Алкмара боролся за привычное четвёртое место, а последним матчем Янсена стала игра Кубка Нидерландов, в которой «АЗ» лишь в серии пенальти сумел обыграть скромный «Квик Бойз».

Чем Янсен мог привлечь «Спартак»

Вряд ли 51-летний специалист мог привлечь тактикой. Янсена нельзя отнести к прогрессивным тренерам. Он догматично использовал в «АЗ» 4-3-3 с двумя футболистами более оборонительного характера в середине поля и одним ярко выраженным форвардом. В целом это очень похоже на ту модель, которую использует Абаскаль в «Спартаке».

Однако Янсен может быть интересен «Спартаку» с другой точки зрения. Нидерландский специалист хорошо умеет играть с молодежью. Под его руководством раскрылись Тиджани Рейндерс, Милош Керкеш, Йеспер Карлссон, Сэм Бёкема, которых минувшим летом «АЗ» продал вместе почти за 60 миллионов евро!

Сам Янсен в интервью говорит, что ему интересно работать с молодыми игроками и развивать их. Кажется, что именно этими качествами нидерландец и мог привлечь руководство «красно-белых».

Президент УЕФА высказался об отстранении России: «Другого выхода не было»

Два клуба из Европы интересуются нападающим «Спартака»

Роман Андреев