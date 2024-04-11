Ледяхов — об игре «Спартака» в матче с «Динамо»: «Удручающее зрелище»

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о матче 23-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» одержали победу над «Динамо» со счётом 2:1.

Ледяхов раскритиковал игру «Спартака», отметив, что команда Гильермо Абаскаля смогла добиться успеха только за счёт ошибок вратаря «бело-голубых» Игоря Лещука.

«Очень много у него сумбура было. «Спартаку» повезло, что динамовский вратарь два раза ошибся и два мяча забили. А так с их стороны, конечно, удручающее зрелище», — приводит слова Ледяхова «Чемпионат».

После 22 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 35 набранных очков.