Есипов нашёл пользу в отстранении клубов РПЛ от еврокубков

В том, что российские команды временно не принимают участия в турнирах под эгидой УЕФА, есть определённая польза. Так считает бывший форвард и многолетний капитан волгоградского «Ротора» Валерий Есипов. Своё мнение он обосновал тем, что результаты наших клубов на международной арене только ухудшались.

«Не лучше ли сделать музыкальную паузу, которой надо пользоваться?» - цитирует ветерана Sport24.ru.

Сам Есипов в составе «Ротора» сенсационно выбивал из Кубка УЕФА «Манчестер Юнайтед» в середине 90-х, однако в следующей стадии волгоградцы споткнулись о французский «Бордо».