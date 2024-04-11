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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Спартака»: «Абаскаль не соответствует уровню клуба»

11 Апреля 2024 • 09:35 Комментировать

Бывший футболист столичного «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о работе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Тренер не соответствует уровню ФК «Спартак». По подбору-то футболистов команда неплохая, даже без Промеса, но надо выстраивать игру и выжимать максимум. У Абаскаля не получается», - передает слова Ледяхова «Чемпионат».

Абаскаль возглавил «красно-белых» летом 2022 года, подписав трехлетнее трудовое соглашение. В последнем матче Премьер-лиги «Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» со счетом 2:1. После 22 туров чемпионата страны «народная команда» с 35 очками занимает шестое место в таблице.

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Спартак Москва Игорь Ледяхов Гильермо Абаскаль ещё теги
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