Экс-игрок «Спартака»: «Абаскаль не соответствует уровню клуба»

Бывший футболист столичного «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о работе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.
«Тренер не соответствует уровню ФК «Спартак». По подбору-то футболистов команда неплохая, даже без Промеса, но надо выстраивать игру и выжимать максимум. У Абаскаля не получается», - передает слова Ледяхова «Чемпионат».
Абаскаль возглавил «красно-белых» летом 2022 года, подписав трехлетнее трудовое соглашение. В последнем матче Премьер-лиги «Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» со счетом 2:1. После 22 туров чемпионата страны «народная команда» с 35 очками занимает шестое место в таблице.
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