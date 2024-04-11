Ледяхов отметил заслуги Федуна перед «Спартаком»

Нынешние хозяева московского «Спартака принимают нелогичные решения при осуществлении управления клубом. Об этом заявил экс-игрок «красно-белых» Игорь Ледяхов.

«Пока в действиях клуба очень мало логики», - приводит его слова «Чемпионат».

Кроме того, Ледяхов добавил, что прежний владелец «Спартака» Леонид Федун буквально спас команду в своё время, приобретя её у Андрея Червиченко и обеспечив достойное финансирование. Также в эпоху Федуна клуб обзавёлся собственной домашней ареной в Тушине.

Леонид Арнольдович продал контрольный пакет акций «Спартака» компании «Лукойл» летом 2023 года.