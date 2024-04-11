Кобелев оценил вклад Ивича в результаты «Краснодара»

Экс-наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о хороших результатах «Краснодара» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. Он считает, что в этом заслуга бывшего тренера команды Владимира Ивича.

«При Ивиче команда была и на первом месте, и после того, как его убрали, команда на втором месте. Заслуга Ивича в том, что команда на лидирующих позициях», - передает слова Кобелева Metaratings.ru.

Напомним, что после отставки сербского специалист пост главного тренера «Краснодара» занял Мурад Мусаев. После 22 туров «быки» занимают второе место в таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.