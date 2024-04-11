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​«Ротор» может сыграть со «Спартаком» на 95-летие клуба

11 Апреля 2024 • 03:22 Комментировать

Вскоре волгоградский «Ротор» отпразднует 95-летие со дня образования клуба, и в честь этого знаменательного события может быть организован товарищеский матч «Ротора» не с кем-нибудь, а с московским «Спартаком» - клубом, с которым «Ротор» в 90-е годы прошлого столетия какое-то время оспаривал лидерство в российском футболе.

Идея принадлежит Российскому футбольному союзу, об этом общественности поведал глава департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

- Руководитель Не забудем про 95-летие волгоградского «Ротора». Думаю, можем провести матч «Ротор» — «Спартак». Планируем обсудить такую возможность с властями Волгоградской области, - цитирует слова Терешина «РБ Спорт».

Напомним, что «Ротор» был основан в 1929 году.

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