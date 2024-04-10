Деменко: Если Абаскаля дальше терпеть в «Спартаке», то придётся до 2025 года

По мнению экс-игрока «Спартака» Максима Деменко, в клубе будут опираться на результаты при принятии решения о будущем испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

Напомним, в последние дни часто появлялись новости о том, что Абаскаль близок к тому, чтобы покинуть пост главного тренера «красно-белых». В СМИ была информация, что руководство «Спартака» на замену Абаскалю рассматривает бывшего рулевого АЗ Паскаля Янсена.

- Если его дальше терпеть в команде, то придется до 2025 года по контракту. Я вижу, что руководители клуба сейчас ищут замену, уже приезжал другой тренер. Значит, идут разговоры об увольнении Абаскаля. Мне кажется, что будут смотреть по результатам, - передаёт слова Деменко Betonmobile.

Абаскаль тренирует «Спартак» с лета 2022 года. В текущем сезоне «Спартак» имеет в своей копилке 35 очков и идёт на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Красно-белые» рискуют вылететь из Кубка России, в первом полуфинальном матче московский коллектив уступил «Зениту» со счётом 1:2.