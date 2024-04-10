Московский «Спартак» заинтересовал один из лучших голкиперов Мелбет-Первой лиги Никита Кокарев. На данный момент он защищает цвета одного из лучших клубов первенства – тульского «Арсенала».

Как добавляет Legalbet, также во вратаре заинтересован и ещё один топ-клуб, «Краснодар». «Быки» хотели бы вернуть обратно воспитанника собственной академии, если второй голкипер клуба Станислав Агкацев решит уйти в московское «Динамо», куда его сватают слухи.

Кокарев в этом сезоне пропустил лишь 11 голов в 22 матчах в составе «оружейников», его клуб является одним из кандидатов на прямой выход в РПЛ.