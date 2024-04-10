Игрок «Факела» Мастерной: «Ташуев умеет найти правильные слова»

Владислав Мастерной, игрок воронежского «Факела» рассказал о том, какое умение главного тренера «огнеопасных» Сергея Ташуева больше всего ему запомнилось.

«Он умеет найти правильные слова, чтобы замотивировать игроков. Прям какой‑то особенной черты у него нет, есть просто спрос, чтобы игроки больше работали и выкладывались», - говорит Мастерной для «Матч ТВ».

Ташуев возглавил тонущий в зоне вылета «Факел» в первой части сезона. При этом тренере коллектив совершил скачок с последних мест РПЛ до середины таблицы. На данный момент у воронежцев 11 место. В активе клуба – 26 набранных очков.