Самсонов рассказал, как «Краснодар» изменился при Мусаеве

Олег Самсонов, бывший полузащитник «Краснодара» оценил то, как изменилась при Мураде Мусаеве игра «быков». Напомним, в середине марта Мусаев изменил на посту главного тренера Владимира Ивича.

В грядущие выходные «Краснодару» предстоит дома принять прямого конкурента за чемпионство – питерский «Зенит».

«Мне понравился «Краснодар» после прихода Мусаева, их футбол теперь стал более атакующим. А «Зенит» всегда в своём репертуаре. У петербуржцев побольше опыта в подобных играх, но и для «быков» фактор домашней арены сыграет важную роль», - приводит слова Самсонова «Чемпионат».

Напомним, что при Мусаеве «Краснодар» в первом матче сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1), а во втором в суперголевом матче обыграл «Пари НН», также в гостях (4:3).