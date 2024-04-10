«Динамо» ищет нового вратаря — есть две кандидатуры

Московское «Динамо» ведёт поиски нового голкипера.

Как утверждает Legalbet, столичный клуб заинтересован в услугах вратаря «Урала» Ильи Помазуна и голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева. По сведениям источника, «Динамо» пока не делало официальных запросов.

В весенней части сезона основным вратарем «бело-голубых» является Игорь Лещук. На его счету 16 выходов на поле в текущей кампании, 23 пропущенных мяча и шесть игр «на ноль».

По итогам 23 туров подопечные Марцела Лички располагаются на третьем месте в чемпионате России, имея в копилке 38 зачетных баллов.

14 апреля «Динамо» сыграет на выезде с «Уралом». Начало матча запланировано на 14:15 по мск.