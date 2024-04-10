Булыкин считает, что Чалов себя проявит после продления контракта с ЦСКА

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказал о том, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов продлил контракт с клубом.

«Хорошо, что Чалов продлил контракт с ЦСКА. Здорово видеть, что клуб и игрок находят решение, которое устроит всех», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Чалов является классным форвардом, который должен с положительной стороны проявить себя в оставшихся играх.

В этом сезоне 26-летний нападающий сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 12 мячей и оформил четыре ассиста.

Новый трудовой договор Чалова со столичным клубом рассчитан до конца следующего сезона.