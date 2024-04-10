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Давыдов рассказал, кого считает новым «русским Месси»

10 Апреля 2024 • 20:30 Комментировать (1)
Урал
...
Динамо Москва
14.04 14:15

Экс-форвард «Спартака» Денис Давыдов ответил на вопрос, кто на данный момент является «русским Месси».

«Очевидно, Тюкавин. Это лучший нападающий страны, лучший российский форвард», — заявил Давыдов в эфире «Матч Премьер».

Футболист признался, что следит за игрой Тюкавина с самого его дебюта в «Динамо».

В этом сезоне 21-летний Тюкавин появился на поле в 28 матчах во всех турнирах, забил десять мячей и стал автором восьми голевых передач.

Трудовое соглашение нападающего с «Динамо» рассчитано до лета 2028 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Тюкавина составляет 12 миллионов евро.

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
10 Апреля 2024 в 20:59
ай дык он в разы кручее какова-та тама шмеция.. факто-с )))
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