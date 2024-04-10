Давыдов рассказал, кого считает новым «русским Месси»

Экс-форвард «Спартака» Денис Давыдов ответил на вопрос, кто на данный момент является «русским Месси».

«Очевидно, Тюкавин. Это лучший нападающий страны, лучший российский форвард», — заявил Давыдов в эфире «Матч Премьер».

Футболист признался, что следит за игрой Тюкавина с самого его дебюта в «Динамо».

В этом сезоне 21-летний Тюкавин появился на поле в 28 матчах во всех турнирах, забил десять мячей и стал автором восьми голевых передач.

Трудовое соглашение нападающего с «Динамо» рассчитано до лета 2028 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Тюкавина составляет 12 миллионов евро.