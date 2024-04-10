Алдонин: «ЦСКА ещё в чемпионской гонке»

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался о перспективах «красно-синих» в текущем розыгрыше чемпионата России.

«ЦСКА еще в чемпионской гонке, потому что далеко не все еще сказано. Впереди еще достаточно игр, и мы видим, что все команды теряют очки», — приводит слова Алдонина «Чемпионат».

При этом эксперт считает, что не стоит кричать об участии ЦСКА в чемпионской гонке, но завершить сезон в двойке «армейцам» по силам.

На данный момент подопечные Владимира Федотова занимают последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды 36 баллов после 22 сыгранных матчей. Отставание ЦСКА от лидирующего «Зенита» составляет восемь очков.