Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Севикян впервые забил за «Ференцварош»

10 Апреля 2024 • 20:21 Комментировать

Зимний новичок «Ференцвароша» Эдгар Севикян оформил свой первый гол за венгерский топ-клуб. С правого фланга Эдгар сместился к центру и примерно с линии штрафной поразил «девятку» ворот «Диошдьёра», сделав счёт 2:1 в пользу своей команды. Коллективы встречаются в 21 туре регулярного чемпионата первенства Венгрии.

Первый гол за «Ференцварош» Севикян оформил в пятом для себя матче за клуб. Но что самое любопытное, ему потребовалось на первый гол суммарно 47 минут в форме нового клуба, так как выходил он лишь на замену.

Напомним, что перешёл Севикян в венгерский клуб зимой 2024 года из российского «Пари НН».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Эдгар Севикян Пари НН ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Грилиш назвал единственного игрока, которому Гвардиола разрешал всё Три игрока «Манчестер Сити» не полетят в Мадрид на матч с «Реалом» Стало известно, кто в «Спартаке» выступает за немедленное увольнение Абаскаля Только два варианта: Куда перейдёт Холанн из «Манчестер Сити» Гвардиола назвал одно преимущество «Манчестер Сити» над «Реалом» «Реал» может купить звезду «Арсенала» - цена 95 миллионов евро Клопп: «С такой игрой «Манчестер Юнайтед» проиграет «Арсеналу» - я уверен» «ПСЖ» хочет подписать звезду «Барселоны» с ценником в 1 миллиард евро Гвардиола высказался о ничьей 3:3 с «Реалом» «Манчестер Сити» готовит громкий трансфер – клуб договорился с полузащитником
Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» Искусственный интеллект высчитал, в каком году «Зенит» выиграет Лигу чемпионов Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» Роналду кулаком замахнулся на судью
Спортивные новости
Медведев расправился с Монфисом и сыграет с Хачановым в третьем круге турнира в Монте-Карло «Автомобилист», проигрывая по ходу матча 0:3, выиграл у «Металлурга» и сравнял счёт в серии Джокович разгромил Сафиуллина во втором круге турнира в Монте-Карло Крикунов: «Молодым нужно доверять! Когда они раскроются, то это станет фундаментом команды не на один год» Каменский рассказал, как на игру «Локомотива» повлияет уверенная победа в полуфинале КХЛ над «Трактором» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Апреля
20:54 · Россия. Премьер-лига
Самсонов рассказал, как «Краснодар» изменился при Мусаеве
20:44 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» ищет нового вратаря — есть две кандидатуры слухи
20:37 · Россия. Премьер-лига
Булыкин считает, что Чалов себя проявит после продления контракта с ЦСКА
20:30 · Россия. Премьер-лига
Давыдов рассказал, кого считает новым «русским Месси» 1
20:23 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «ЦСКА ещё в чемпионской гонке»
20:21 · Россия. Премьер-лига
Севикян впервые забил за «Ференцварош»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Беленов: Готов был пешком идти в «Спартак» 1
20:09 · Россия. Премьер-лига
Агент Малкома высказался о возможном возвращении игрока в Зенит»
19:51 · Россия. Премьер-лига
Газизов уверен, что Бердыев помог бы «Спартаку»
19:39 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» отреагировали на информацию о выкупе Изидора
19:14 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» активировал опцию выкупа Изидора слухи
19:10 · Россия. Премьер-лига
Тарханов надеется, что «Сочи» обыграет «Спартак»
18:53 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «Ничья в игре с «Краснодаром» будет на пользу «Зениту»
18:46 · Россия. Премьер-лига
Названа точная сумма отступных за Чалова для европейских клубов слухи
18:37 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, в каких регионах ЦСКА ищет замену Чалову слухи
Все новости
Рекомендуем