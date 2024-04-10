Севикян впервые забил за «Ференцварош»

Зимний новичок «Ференцвароша» Эдгар Севикян оформил свой первый гол за венгерский топ-клуб. С правого фланга Эдгар сместился к центру и примерно с линии штрафной поразил «девятку» ворот «Диошдьёра», сделав счёт 2:1 в пользу своей команды. Коллективы встречаются в 21 туре регулярного чемпионата первенства Венгрии.

Первый гол за «Ференцварош» Севикян оформил в пятом для себя матче за клуб. Но что самое любопытное, ему потребовалось на первый гол суммарно 47 минут в форме нового клуба, так как выходил он лишь на замену.

Напомним, что перешёл Севикян в венгерский клуб зимой 2024 года из российского «Пари НН».