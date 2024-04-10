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Беленов: Готов был пешком идти в «Спартак»

10 Апреля 2024 • 20:15 Комментировать (1)

Российский голкипер Александр Беленов вспомнил о своём переходе в «Спартак».

Вратарь в настоящее время является игроком «Факела». Футболистом «Спартака» он стал в 2010 году и за год провёл за столичную команду всего один матч, в которой дважды пропустил. После этого Беленов выступал за «Кубань», «Анжи», «Уфу» и «Рубин».

- Сколько за меня заплатили? Честно, я даже не знаю. Мне без разницы было. Я готов был пешком идти туда, - цитирует Беленова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Беленов провёл за «Факел» 17 матчей, в которых пропустил 18 голов. Его контракт с воронежским клубом действует до лета этого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Беленов
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
10 Апреля 2024 в 20:46
Готов был пешком идти в «Спартак»
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ай и пашол и пашол как отец-фёдар вдоль берига марскова..
куды тока старушка падевылась да сих пор поняць не могет..
А-ха-ха-ха! )))
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