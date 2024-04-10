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Агент Малкома высказался о возможном возвращении игрока в Зенит»

10 Апреля 2024 • 20:09 Комментировать
Краснодар
...
Зенит
13.04 17:00

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего «Аль-Хиляля» Малкома Филипе, высказался о возможном возвращении своего клиента в «Зенит».

Напомним, прошлым летом «Аль-Хиляль» заплатил «Зениту» за 27-летнего бразильца 60 миллионов евро.

«В данный момент ему будет сложно вернуться. Здесь речь идет о большой сумме. У «Зенита» есть возможность заплатить столько, но не думаю, что «Аль-Хиляль» продаст его», — приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Малком принял участие в 39 матчах за «Аль-Хиляль», забил 18 мячей и записал на свой счет десять результативных передач.

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