Агент Малкома высказался о возможном возвращении игрока в Зенит»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающего «Аль-Хиляля» Малкома Филипе, высказался о возможном возвращении своего клиента в «Зенит».

Напомним, прошлым летом «Аль-Хиляль» заплатил «Зениту» за 27-летнего бразильца 60 миллионов евро.

«В данный момент ему будет сложно вернуться. Здесь речь идет о большой сумме. У «Зенита» есть возможность заплатить столько, но не думаю, что «Аль-Хиляль» продаст его», — приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Малком принял участие в 39 матчах за «Аль-Хиляль», забил 18 мячей и записал на свой счет десять результативных передач.