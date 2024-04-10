Газизов уверен, что Бердыев помог бы «Спартаку»

Бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о возможном назначении Курбана Бердыева на пост наставника «Спартака».

Ранее сообщалось, что услуги Бердыева были предложены столичному клубу.

«Бердыев смог бы помочь «Спартаку»? Считаю, что это яркий представитель отечественной школы, поэтому бесспорно», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Специалист считает, что Бердыев сможет работать под давлением в «Спартаке», ведь он давал результат в разных условиях.

На данный момент «красно-белые» под руководством Гильермо Абаскаля находятся на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 баллов.