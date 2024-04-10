В «Зените» отреагировали на информацию о выкупе Изидора

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о выкупе у «Локомотива» нападающего Вильсона Изидора.

Напомним, «сине-бело-голубые» арендовали французского футболиста в сентябре прошлого года. В договоре предусмотрена опция обязательного выкупа.

Ранее появилась информация, что «Зенит» досрочно воспользовался опцией выкупа Изидора.

«Соответствует ли эта информация действительности? Не соответствует, у нас есть время», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 23-летний футболист появился на поле в 16 матчах в футболке «Зенита» и забил два гола.