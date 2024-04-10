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«Зенит» активировал опцию выкупа Изидора слухи

10 Апреля 2024 • 19:14 Комментировать

Питерский «Зенит», пока что неофициально активировал опцию выкупа арендованного у «Локомотива» французского нападающего Вильсона Изидора.

«На днях юридически официально активировалась опция обязательно выкупа Изидора у «Локомотива». Клуб получит 4 миллиона евро», - пишет «Чемпионат».

Источник добавляет, что часть денег за Изидора пойдёт на выплату траншей за трансфер Жерзино Ньямси. Этот французский защитник перебрался в «Локо» из «Страсбурга» минувшей зимой.

Напомним, этот сезон Изидор начал в «Локомотиве», но ближе к осени перебрался в «Зенит». Всего у легионера в активе 22 матча во всех турнирах, четыре гола и ассист.

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