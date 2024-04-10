Тарханов надеется, что «Сочи» обыграет «Спартак»

Российский тренер Александр Тарханов выразил надежду, что «Сочи» обыграет «Спартак» в грядущем туре Российской премьер-лиги.

«Дополнительная интрига - противостояние Морено и Абаскаля. Надеюсь, Морено обыграет Абаскаля. При новом тренере «Сочи» играет по-другому. Это испанец. Конечно, Абаскаль — тоже испанец, но ему не хватает опыта», - приводит слова Тарханова Legalbet.

Напомним, что «Сочи» проводит уникальную в своём роде серию. Южане играют вничью пять своих последних матчей Премьер-лиги подряд. Не хватает одного – очков. Тренирует коллектив Роберт Морено, испанский тренер. Всего у южан последнее место и 15 очков, отставание от 14 места – пять баллов.