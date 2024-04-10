Игонин: «Ничья в игре с «Краснодаром» будет на пользу «Зениту»

Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался о предстоящем матче «Краснодара» с санкт-петербургским клубом.

По мнению эксперта, данный поединок не определит чемпиона страны, ведь впереди еще много туров.

«Я думаю, что ничья в такой игре будет на пользу «Зениту». «Зенит» не может во многих матчах варьировать свою тактику, потому что 90% команд просто закрывается», — приводит слова Игонина «Чемпионат».

При этом бывший футболист отметил, что «Краснодар» играет в атаку, а это может сыграть на руку «Зениту», ведь у команды Семака будет пространство.

Матч 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится 13 апреля. Начало игры запланировано на 17:00 по мск.