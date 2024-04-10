Стало известно, за какую сумму европейский клуб может выкупить контракт нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

По информации издания «Спорт-Экспресса», в новом трудовом соглашении 26-летнего форварда с «армейцами» прописана сумма отступных для клубов Европы. Сообщается, что сумма выкупа составляет 4,2 миллиона евро.

Напомним, ранее Чалов продлил трудовой договор с ЦСКА до середины 2025 года.

В этом сезоне на счету нападающего 12 забитых мячей и четыре результативные передачи в 31 поединке с учетом всех турниров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость Чалова в 12 миллионов евро.