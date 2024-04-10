Стало известно, в каких регионах ЦСКА ищет замену Чалову

Столичный ЦСКА начал активные поиски нового центрального нападающего на замену Фёдору Чалову.

По информации издания «Спорт-Экспресс», «армейцы» ищут форварда в Южной Америке, однако это не единственное направление. Отмечается, что ЦСКА ведет поиски в европейских лигах, а также в России.

Ранее ЦСКА объявил о продлении трудового соглашения с Чаловым до середины 2025 года.

В нынешней кампании 26-летний футболист появился на поле в 31 матче с учетом всех турниров, 12 раз поразил ворота соперников и записал на свой счет четыре ассиста.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Чалова составляет 12 миллионов евро.