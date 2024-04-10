Легенда московских «армейцев» Игорь Акинфеев на правах самого опытного голкипера своего клуба провёл тренировку вратарей во время отсутствия тренера вратарей ЦСКА. Видео делится клубная пресс-служба «красно-синих».

«Пока Дмитрий Сергеевич Крамаренко на учебе, тренировку вратарей проводил Игорь Владимирович», - пишут в клубе, приложив видео.

Напомним, что Акинфеев в свои 38 лет по сей день – основной голкипер и капитан ЦСКА. В этом сезоне он сыграл в 21 матче во всех турнирах и пропустил лишь 24 гола.

Контракт Игоря со своим родным клубом действует до конца текущего сезона, но, кажется, ни у кого нет сомнений, что соглашение стороны пролонгируют.