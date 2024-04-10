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Радимов — о победе в дерби: «Для «Спартака» это хотя бы глоток свежего воздуха»

10 Апреля 2024 • 18:25 Комментировать
Динамо Москва
1:2
Спартак Москва

Российский тренер Владислав Радимов высказался о победе «Спартака» в минувшем дерби с «Динамо». Игра 23-го тура чемпионата России завершилась со счетом 2:1.

«Для «Спартака» это хотя бы глоток свежего воздуха. Пусть эта победа не совсем заслуженная, не по игре, но она может добавить команде уверенности», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

При этом специалист считает, что с такой игрой «Спартаку» будет тяжело бороться за медали, ведь соперники не будут им дарить подарки в каждом матче.

После 23 туров «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 35 набранных очков. Отставание команды Гильермо Абаскаля от идущего на третьей строчке «Динамо» составляет четыре балла.

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