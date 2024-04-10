Испанский журналист: «Не верю, что при Абаскале «Спартак» выиграет чемпионат»

Испанский журналист Хосе Игнасио Ортега высказался о перспективах «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля.

По мнению журналиста, «красно-белым» не удастся выиграть чемпионский титул под руководством испанского тренера.

«Проблема «Спартака» в структуре клуба. Уровень игроков средний. «Спартак» закономерно занимает шестое место. Не верю, что при Абаскале клуб выиграет чемпионат», — приводит слова Ортеги «Спорт-Экспресс».

Напомним, Абаскаль возглавляет «Спартак» с 2022 года. После 22 туров текущего розыгрыша РПЛ «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на девять очков.