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Владислав Игнатьев: «Это я так подготовил Миранчука, когда мы вместе отдыхали в Марбелье»

10 Апреля 2024 • 17:52 Комментировать

Бывший одноклубник Алексея Миранчука по «Локомотиву» Владислав Игнатьев высказался об успехах полузащитника «Аталанты». С зимы Алексей регулярно забивает и раздаёт ассисты за бергамасков.

«Конечно слежу за ним! Это я его так подготовил летом, когда вместе в Марбелье отдыхали. «Стрельнул» по‑настоящему с января, проявляет себя хорошо, доказывает, делает результат», - говорит Игнатьев для телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что всего у Миранчука 29 сыгранных матчей в сезоне за «Аталанту». В них россиянин забил четыре гола и оформил 11 ассистов, если брать все турниры. Контракт 28-летнего игрока с клубом из Бергамо действует до лета следующего года.

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