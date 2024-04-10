Канищев: «Ничья в матче «Краснодар» — «Зенит» будет в пользу «Динамо» и ЦСКА»

Бывший игрок «Спартака» Анатолий Канищев высказался о предстоящей игре 22-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

Канищев отметил, что от этого матча может зависеть исход чемпионской гонки, так как в случае победы «Зенит» уйдёт в серьёзный отрыв.

«Я думаю, что ничья в такой игре устроит обе команды, но будет в пользу «Динамо» и ЦСКА. Однако «Динамо» и ЦСКА сейчас играют нестабильно, поэтому нельзя сказать, что они могут быть претендентами на чемпионство», — цитирует Канищева «Чемпионат».

Матч «Краснодар» — «Зенит» состоится 13 апреля на домашнем стадионе южан. Начало этой игры запланировано на 17:00 по московскому времени.