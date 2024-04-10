Дьяков считает, что приход Неймара в РПЛ реален

Виталий Дьяков порассуждал о теоретическом появлении в питерском «Зените» ещё одного бразильца, но на этот раз с мировым именем – Неймара.

«Ну почему нет? Среди бразильцев уже как сарафанное радио работает, что в «Зените» всё хорошо, классный город, суперкоманда, возможности, всё супер. Если трансфер свершится, это будет какой-то межгалактический трансфер для нашей лиги», - говорит Дьяков с Vprognoze.ru.

До этого агент Паулу Барбоза предположил, что после тяжелейшей травмы Неймар может продолжить карьеру в чемпионе России последних лет.

В текущем сезоне Неймар сыграл за свой клуб, саудовский «Аль-Хиляль» всего в пяти матчах, забил гол и сделал три ассиста. Transfermarkt оценивает 32-летнего футболиста в 45 млн евро.