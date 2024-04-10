Агент отреагировал на информацию о предложении услуг Худякова «Динамо»

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы голкипера «Локомотива» Даниила Худякова, высказался о возможном переходе игрока в «Динамо».

Ранее появилась информация, что «бело-голубым» были предложены услуги 20-летнего футболиста.

«Я Худякова никуда не предлагал. Может, кто-то предложил, не знаю. Слухи не хочу комментировать», — приводит слова агента Metaratings.

В сезоне-2023/24 Худяков ни разу не появился на поле в составе основной команды «Локомотива». Контракт вратаря с «железнодорожниками» рассчитан до конца июня 2024 года.

После 23 туров «красно-зеленые» встретятся с ЦСКА в рамках 24-го тура РПЛ. Начало поединка запланировано на 19:30 по мск.