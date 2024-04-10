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Фёдоров: «Пошёл бы Бердыев в «Спартак»? А почему нет?»

10 Апреля 2024 • 17:30 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
13.04 14:00

Бывший игрок «Рубина» Андрей Фёдоров оценил вероятность назначения Курбана Бердыева на пост главного тренера «Спартака».

«Пошёл бы Курбан Бердыев в «Спартак»? А почему нет? Прежде чем идти он, наверное, обговорил бы свои полномочия, и если руководство согласится, тогда бы пошёл», — цитирует Фёдорова Metaratings.

Напомним, последним клубом 71-летнего Бердыева было махачкалинское «Динамо», которое он покинул в феврале нынешнего года. Ранее именитый специалист работал в «Рубине», «Ростове» и «Сочи».

После 22 туров РПЛ «Спартак», возглавляемый испанцем Гильермо Абаскалем, занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 35 набранных очков.

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