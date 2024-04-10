Пока что голкипера московского «Локомотива» Даниила Худякова предложили другому клубу из столицы – «Динамо». Об этом по своим информационным каналам вещает инсайдер Иван Карпов.

Действующий контракт Худякова с «Локо» рассчитан до конца текущего сезона. Новый стороны подписывать пока не хотят.

«Динамовцы приняли информацию к размышлению и ушли думать. Пока ответа на это предложение — они не дали», - поясняет Иван.

Напомним, что Худяков в текущем сезоне – третий вратарь «Локо», он ни разу не появлялся на футбольном поле в официальных матчах за основную команду. Проиграл конкуренцию молодой футболист Илье Лантратову и опытнейшему Гильерме.