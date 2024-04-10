Деменко рассказал, видит ли фаворита в матче «Краснодар» - «Зенит»

Бывший футболист «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко высказался о предстоящем матче «быков» с «сине-бело-голубыми».

По мнению эксперта, в данном поединке нет фаворита, но игра будет очень принципиальной для обеих команд, ведь они продолжают борьбу за золото.

«Если выиграет «Зенит», то четыре очка - неплохой отрыв. В случае победы «Краснодара» — есть неплохие шансы на золотые медали и у них», — приводит слова Деменко Rusfootball.

Игра 24-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» - «Зенит» состоится в субботу, 13 апреля. Начало поединка запланировано на 17:00 по столичному времени.