Нигматуллин: «Локомотив» должен постараться сыграть с ЦСКА первым номером»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» примут на своём поле ЦСКА.

Нигматуллин отметил, что обе команды сейчас находятся в хорошей форме и способный показать болельщикам результативный и бескомпромиссный матч.

«Ожидаю бескомпромиссный и результативный матч. «Локомотив» играет дома и на правах хозяина должен постараться играть первым номером», — цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится в субботу, 13 апреля. Начало этой игры запланировано на 19:30 по московскому времени.